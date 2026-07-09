Имущество экс-ректора ВГУЭС Лазарева окончательно отошло государству

Приморский краевой суд поставил точку в деле об изъятии коррупционного имущества бывшего ректора ВГУЭС Геннадия Лазарева, экс-прокурора Приморья Валерия Василенко, членов их семей и аффилированных лиц. Апелляционная инстанция оставила без изменения решение Ленинского районного суда, отказав в удовлетворении жалоб всех ответчиков. Ранее в доход государства уже было обращено более 200 объектов недвижимости и десятки тысяч акций, а общая сумма претензий исчисляется миллиардами рублей, сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.
«Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда оставила решение районного суда без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения», — говорится в сообщении.
Напомним, что Геннадий Лазарев, уже лишившийся большей части активов, обвиняется в создании преступного сообщества, похитившего денежные средства почти на 700 млн рублей, в том числе более 13 млн рублей у АО «Восточная верфь», совладельцем которого ещё недавно был экс-депутат.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, Ленинский районный суд Владивостока в феврале 2026 года обратил в доход государства имущество Лазарева, членов его семьи, ряда физических лиц и подконтрольных им организаций. В общей сложности было конфисковано более 200 объектов недвижимости, принадлежащих девяти ООО и другим аффилированным структурам, а также почти 43 тысячи обыкновенных акций АО «Восточная верфь», которые были зарегистрированы на Лазарева и его предполагаемую сообщницу.
Часть ответчиков попыталась оспорить это решение, но краевой суд отклонил их жалобы. Теперь же, после очередной серии апелляций, в том числе от представителя Генеральной прокуратуры, финансового управляющего Лазарева и ряда юрлиц, решение окончательно вступило в силу.
Прокуратура потребовала конфисковать имущество экс-ректора ВГУЭС и бывшего прокурора Приморья.
Дело Геннадия Лазарева продолжается.