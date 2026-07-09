Имущество экс-ректора ВГУЭС Лазарева окончательно отошло государству

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, Ленинский районный суд Владивостока в феврале 2026 года обратил в доход государства имущество Лазарева, членов его семьи, ряда физических лиц и подконтрольных им организаций. В общей сложности было конфисковано более 200 объектов недвижимости, принадлежащих девяти ООО и другим аффилированным структурам, а также почти 43 тысячи обыкновенных акций АО «Восточная верфь», которые были зарегистрированы на Лазарева и его предполагаемую сообщницу.