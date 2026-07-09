53-летний рецидивист из села Кирово пойдет в колонию за хранение наркотиков

В сентябре прошлого года мужчина незаконно приобрел в Ленинском районе Еврейской автономной области марихуану весом 607,36 г, спрятал ее в мешок и хранил у себя дома. Однако полицейские пресекли его действия: наркотики изъяли, а мужчину задержали. Суд приговорил его к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.