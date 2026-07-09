В Красноярске состоялось уникальное спортивное шоу на барже посреди Енисея

В Красноярске 2 июля на акватории Енисея провели уникальное спортивное шоу.
На палубе баржи были оборудованы три площадки — для игры в футбол, баскетбол и теннис. Таким образом отпраздновали сразу три события: 95-летие Енисейского речного пароходства, День работников морского и речного флота, а также день спортивного журналиста. Прославленные спортсмены сыграли с журналистами и сотрудниками компании «Норникель».
Участниками футбольного турнира стали двукратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России Руслан Пименов, обладатель Кубка России, бронзовый призер чемпионата России Александр Точилин, двукратный чемпион России, трехкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России Дмитрий Сенников.
На баскетбольный корт вышли бронзовый призер Олимпийских игр, двукратный чемпион Единой Лиги ВТБ, двукратный обладатель Кубка России, бронзовый призер Евролиги Евгений Воронов, чемпион Европы, бронзовый призер Олимпийских игр, двукратный чемпион Еврокубка, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка России, бронзовый призер Евробаскета Сергей Моня, двукратный обладатель Кубка России, серебряный призер Еврокубка, серебряный призер Единой Лиги ВТБ, чемпион Суперлиги Евгений Бабурин и участник чемпионата мира по баскетболу 3×3, баскетбольный блогер, экс-капитан ПБК МБА Виктор Павленко.
Выставочный теннисный матч провели бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде, победитель Открытого чемпионата Франции, двукратная обладательница Кубка Федерации, победительница 15 турниров WTA Анастасия Мыскина и обладатель Кубка Дэвиса и Кубка Хопмана, победитель 14 турниров ATP. Встреча завершилась победой Турсунова — 4:2, 1:4, 10:5. По завершении матча Турсунов и Мыскина приняли участие в съемке подкаста «Вне формата», которая также была организована на барже.
Легенды футбола и баскетбола подтвердили статус и выиграли свои турниры — в баскетбольном финале звездные игроки были сильнее журналистов, а в футбольном профессионалы переиграли вторую команду Енисейского речного пароходства.
Формат, когда в необычном месте собрали сразу несколько видов спорта, не имеет аналогов. В мировой практике известны случаи, когда в подобных условиях проводились соревнования по какому-то одному виду спорта. Например, в мае 2023 года «Турнир звёзд» по баскетболу прошёл на борту теплохода, который четыре дня курсировал по Москве-реке. А в октябре 2025 года спортсмен-экстремал Сергей Бойцов и видеоблогер Михаил Литвин провели матч на высоте около 1800 метров на платформе, прицепленной к воздушному шару.
Теннисист Дмитрий Турсунов отметил качество покрытия.
«Однозначно лучше, чем на Уимблдоне. В Лондоне вообще какой-то огород. Я еще не играл с соперником, который бы так расшвыривал мячи по Енисею. Такое у меня впервые! Уникальное расположение корта, я думаю, что в следующем году организаторы прикроют нас как оранжерею, чтобы мячи уж точно никуда не улетели. Это будет самый памятный корт в моей карьере. Да, в Риме есть корты с античными статуями, но на такие виды очень сложно не заглядеться. Помимо публики мне сегодня помогли победить еще и чайки. Они тут галдят! Мне кажется, Настя за их криком не слышала, был аут или нет», — поделился он впечатлениями.
Футболист Руслан Пименов: «Низкий поклон организаторам. На барже, на великой реке Енисей соединить баскетбол, теннис и футбол — это дорогого стоит. Федерер играл где-то на вертолетной площадке — это было эпично. Но мы переплюнули! У нас и именитые спортсмены, и прекрасные болельщики, и формат — топ. Еще и подарки подарили! Огромное всем спасибо, низкий поклон. Такие вещи нужно делать, это нестандартно. А все, что нестандартно — очень круто! Самое главное, что спорт объединяет, в том числе и большие компании».
Баскетболист Евгений Бабурин рассказал, что сначала думал, что его разыграли.
«Это 100% самое необычное место, где я играл в баскетбол. Когда мне рассказали задумку, я сначала не поверил. Сейчас мы приехали, увидели все это своими глазами и могу сказать, что получилось очень круто. Здорово, когда сходятся такие, казалось бы, несочетаемые вещи — промышленность и спорт. Но они сошлись и очень давно сотрудничают, идут рука об руку. Огромное спасибо представителям и спорта, и промышленности. Это любовь! Журналисты делают спорт краше. Они делают так, чтобы и о спорте, и о промышленности, и о пароходстве говорили. Они делают огромную работу, несут это в массы. 2 июля — день спортивного журналиста. Запоминайте, это не так сложно».