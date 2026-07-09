В Красноярске состоялось уникальное спортивное шоу на барже посреди Енисея

«Однозначно лучше, чем на Уимблдоне. В Лондоне вообще какой-то огород. Я еще не играл с соперником, который бы так расшвыривал мячи по Енисею. Такое у меня впервые! Уникальное расположение корта, я думаю, что в следующем году организаторы прикроют нас как оранжерею, чтобы мячи уж точно никуда не улетели. Это будет самый памятный корт в моей карьере. Да, в Риме есть корты с античными статуями, но на такие виды очень сложно не заглядеться. Помимо публики мне сегодня помогли победить еще и чайки. Они тут галдят! Мне кажется, Настя за их криком не слышала, был аут или нет», — поделился он впечатлениями.