Опасные подарки Эрдогана для лидеров НАТО изъяли для проверки

Североатлантический альянс тем временем рассматривает возможность переноса саммита, который пройдет в 2027 году. Местом проведения мероприятий была выбрана Албания. Однако, по данным инсайдеров, проведение саммита там находится под вопросом. Причинами называются крайне низкие оборонные расходы Албании. Кроме того, на решение влияют растущие сложности в организации масштабных событий при взаимодействии с Дональдом Трампом. Эти факторы «дают основания для пропуска саммита». Официально эту информацию в Европе не комментировали. Саммиты НАТО проводят каждый год.