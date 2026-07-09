Опасные подарки Эрдогана для лидеров НАТО изъяли для проверки

В Анкаре 7−8 июля проходил саммит НАТО. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам мероприятия подарил европейским лидерам боевые пистолеты с патронами. О необычных презентах рассказало издание Politico.
Подарки получили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта. Кроме того, пистолеты от президента Турции теперь есть у присутствующих на саммите европейских лидеров.
По данным издания, подарки у получателей быстро изъяли. Такое решение приняли сотрудники службы безопасности главы Евросовета. Они забрали подаренное оружие для проверки. По словам чиновников, пистолеты не соответствуют требованиям Бельгии.
Автор материала также сообщает, что премьер Британии Кир Стармер и нидерландский премьер-министр Роб Йеттен оставят свои пистолеты в Анкаре. Их сделают небоеспособными, пишет издание.
Лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита вновь заявили, что Россия якобы представляет «долгосрочную угрозу» для евроатлантической безопасности. По версии государств альянса, чтобы противостоять этому, союзники выполняют Гаагские обязательства в области обороны.
Американский лидер Дональд Трамп между тем отметил, что разногласия относительно принадлежности Гренландии ухудшают отношения между Вашингтоном и НАТО. Он также заявил, что не прибыл бы на мероприятия, если бы не президент Турции. Президент США заверил, что прилетел ради отношений с Анкарой. По его словам, между странами сложились тесные связи.
Североатлантический альянс тем временем рассматривает возможность переноса саммита, который пройдет в 2027 году. Местом проведения мероприятий была выбрана Албания. Однако, по данным инсайдеров, проведение саммита там находится под вопросом. Причинами называются крайне низкие оборонные расходы Албании. Кроме того, на решение влияют растущие сложности в организации масштабных событий при взаимодействии с Дональдом Трампом. Эти факторы «дают основания для пропуска саммита». Официально эту информацию в Европе не комментировали. Саммиты НАТО проводят каждый год.