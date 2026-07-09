Новосибирцу вынесли приговор: он натравил овчарок на фельдшера

В Новосибирской области мировой суд признал 53-летнего мужчину виновным в нападении на фельдшера скорой помощи с использованием собак. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд установил, что 28 сентября 2025 года во дворе своего дома мужчина выпустил из вольера двух немецких овчарок и, как следует из материалов дела, дал им команду «чужие». После этого животные набросились на прибывшую на вызов женщину-фельдшера и покусали ее за руки и ноги.
Во время судебного разбирательства подсудимый вину не признал. Он утверждал, что собаки выбежали случайно, а команды на нападение он не отдавал. При этом мужчина принес потерпевшей извинения.
По итогам рассмотрения дела мировой судья 3 судебного участка Новосибирского судебного района назначил осужденному наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы.
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей. С мужчины взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тысяч рублей.
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