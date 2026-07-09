Новосибирцу вынесли приговор: он натравил овчарок на фельдшера

Суд установил, что 28 сентября 2025 года во дворе своего дома мужчина выпустил из вольера двух немецких овчарок и, как следует из материалов дела, дал им команду «чужие». После этого животные набросились на прибывшую на вызов женщину-фельдшера и покусали ее за руки и ноги.