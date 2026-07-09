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На украинском сайте объявлений появился лимонад «Бандера Кола»

На крупнейшем маркетплейсе на Украине предлагают лимонад под названием «Бандера Кола», на этикетке изображён Степан Бандера.

Источник: www_aif_ru

На крупнейшем маркетплейсе на Украине предлагают лимонад под названием «Бандера Кола», на этикетке изображён Степан Бандера.

«Слабогазированный крафтовый напиток под выразительным названием “Бандера Cola”», — говорится в объявлении.

Стоимость напитка в стеклянной бутылке объёмом 200 миллилитров составляет 90 гривен.

Напомним, в июне президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении Зеленского ордена Белого Орла. Это связано с тем, что Зеленский назвал подразделение Вооружённых сил Украины в честь нацистов.

По словам сенатора Алексея Пушкова, Киев громко заявил о героизации нацистов, сотрудничавших с Гитлером.

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