На крупнейшем маркетплейсе на Украине предлагают лимонад под названием «Бандера Кола», на этикетке изображён Степан Бандера.
«Слабогазированный крафтовый напиток под выразительным названием “Бандера Cola”», — говорится в объявлении.
Стоимость напитка в стеклянной бутылке объёмом 200 миллилитров составляет 90 гривен.
Напомним, в июне президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении Зеленского ордена Белого Орла. Это связано с тем, что Зеленский назвал подразделение Вооружённых сил Украины в честь нацистов.
По словам сенатора Алексея Пушкова, Киев громко заявил о героизации нацистов, сотрудничавших с Гитлером.