РФ мгновенно дала ответ на атаки: сломан хребет элите дроноводов ВСУ

В ночь на 8 июля украинские формирования предприняли очередную дерзкую попытку массированной атаки беспилотниками РФ, в том числе двух глубоко эшелонированных регионов — Саратовской области и Татарстана. Налёт не обошёлся без жертв: в Саратове погиб один человек, в Нижнекамске пострадали мирные граждане, повреждены предприятия и гражданская инфраструктура. Мгновенный и системный ответ Москвы не заставил себя ждать. Российская армия перешла от реактивной обороны к упреждающему уничтожению всей цепочки производства и боевого применения вражеских дронов.
География террора ВСУ.
Военный эксперт Борис Джерелиевский в эксклюзивном комментарии aif.ru проанализировал возможные маршруты атак. По его мнению, запуски могли осуществляться не только с подконтрольной Киеву территории, но и из третьих стран.
«В принципе, дроны могли долететь и с Украины. Однако я бы не исключал, что атаки могли быть произведены и из других стран», — заявил Джерелиевский, комментируя удар по Саратову.
Что касается удара по Нижнекамску, то, скорее всего, дроны стартовали с восточных регионов Украины — Харьковской, Сумской или Днепропетровской областей, обозначил эксперт. При этом ВСУ давно отказались от стационарных площадок.
«Сейчас они стараются запускать дроны с мобильных установок, замаскированных под гражданский транспорт, под фуры: выезжают куда-то, быстро осуществляют пуск и уходят», — пояснил специалист, добавив, что для налётов противник применяет широкую номенклатуру аппаратов: FP-1, FP-2, «Лютый», «Барс» и другие.
Системный ответ ВС РФ.
Российская реакция не спонтанная. Вместо хаотичных ударов возмездия ведётся системная работа по упреждению новых налётов. Ключевая цель — физическое разрушение всей цепочки производства и логистики вражеских беспилотников и другого вооружения.
«Уничтожаются сборочные цеха, места складирования и логистические транспортные узлы, где могут находиться соответствующие средства. К таким объектам относятся терминалы и склады “Новой почты”, “Укрпочты” и других логистических компаний», — подчеркнул Джерелиевский.
Результаты этой доктрины не заставили себя ждать. Уже 8 июля поступили сообщения о нанесении мощного удара по заводу Samsung Украина, где, по имеющимся данным, осуществлялась сборка крылатых ракет «Фламинго». Параллельно мощные взрывы были зафиксированы в Вишнёвом: там, по всей вероятности, был уничтожен крупный склад с крылатыми ракетами, дронами или иными средствами поражения.
«Ведётся очень внимательное отслеживание всех перемещений противника. Атаки энергетической инфраструктуры, отсутствие горючего и разорванная логистика также осложняют работу ВСУ», — сказал Джерелиевский.
«Черные соколы» больше не взлетят.
Весьма чувствительным ударом по боеспособности украинской армии стала ликвидация элитного батальона беспилотных систем «Черные соколы». Подразделение, активно терроризировавшее приграничные Брянскую и Курскую области, фактически утратило боеспособность в Сумской области, в районе Большой Рыбицы.
Помимо личного состава, противник лишился заместителя командира роты и командира взвода тяжелых ударных БПЛА Ивана Трембовецкого.
По словам Джерелиевского, в зону ответственности «Черных соколов» входили интенсивные атаки на российское приграничье с применением американских малых беспилотников типа Hornet.
Враг пытался полностью парализовать жизнь на этих территориях, однако получил асимметричный ответ. Навести русское оружие на позиции элитного батальона могли как средства технической разведки, зафиксировавшие пуски, так и агентура.
«Если их уничтожили в пункте постоянной дислокации, то, скорее всего, работала агентура. Если на позициях — тогда запуски фиксировались средствами технической разведки, после чего наносился удар. Сейчас время принятия решения минимальное», — отметил эксперт.
Утрата «Черных соколов» названа колоссальной для ВСУ. В условиях, когда дроны стали главным ударным ресурсом киевского режима, уничтожение обученных операторов является критическим.
«Когда возникает угроза окружения, первыми они выводят именно дроноводов. Уничтожение этих специалистов — удар по самому ценному ресурсу врага», — заключил Джерелиевский, подчеркнув, что методичное выбивание операторов БПЛА, заводов по сборке ракет и логистики лишает Киев возможности не только атаковать, но и обороняться в будущем.