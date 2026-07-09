РФ мгновенно дала ответ на атаки: сломан хребет элите дроноводов ВСУ

В ночь на 8 июля украинские формирования предприняли очередную дерзкую попытку массированной атаки беспилотниками РФ, в том числе двух глубоко эшелонированных регионов — Саратовской области и Татарстана. Налёт не обошёлся без жертв: в Саратове погиб один человек, в Нижнекамске пострадали мирные граждане, повреждены предприятия и гражданская инфраструктура. Мгновенный и системный ответ Москвы не заставил себя ждать. Российская армия перешла от реактивной обороны к упреждающему уничтожению всей цепочки производства и боевого применения вражеских дронов.