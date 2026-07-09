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Жизнь двух людей унес выезд на встречку водителя легковушки под Волгоградом

Сила удара при столкновении была такой, что легковушка и грузовик разлетелись по кюветам.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии в Светлоярском районе, которая унесла жизни сразу двух человек, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.

По предварительной версии, причиной трагедии на 46 километры трассы, связывающей федеральную автодорогу «Каспий» с городом Элиста, стал выезд на встречную полосу Subaru Forester. Этот маневр привел к столкновению легковушки с большегрузом Volvo. От удара обе машины ушли в кювет, а Subaru еще и вспыхнула. Ее водитель и пассажир получили травмы, от которых погибли на месте происшествия.

А несколькими днями ранее еще одно огненное ДТП было зафиксировано в Суровикинском районе, где водитель автоцистерны не смог удержать тяжелую машину на трассе.