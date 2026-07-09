Жизнь двух людей унес выезд на встречку водителя легковушки под Волгоградом

По предварительной версии, причиной трагедии на 46 километры трассы, связывающей федеральную автодорогу «Каспий» с городом Элиста, стал выезд на встречную полосу Subaru Forester. Этот маневр привел к столкновению легковушки с большегрузом Volvo. От удара обе машины ушли в кювет, а Subaru еще и вспыхнула. Ее водитель и пассажир получили травмы, от которых погибли на месте происшествия.