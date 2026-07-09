Поучаствовать в сохранении объектов культурного наследия предлагают инвесторам Хабаровского края

Программа призвана привести в удовлетворительное состояние не менее 1000 объектов культурного наследия страны к 2030 году. Ознакомиться с проектами можно на цифровой платформе наследие.дом.рф. Те, кто планирует принять участие в программе, могут получить льготные кредиты на разработку проектной документации, восстановление и приспособление к современному использованию здания, находящегося в неудовлетворительном состоянии. Благодаря инструментам цифровой платформы у инвесторов будет возможность взаимодействовать с органами власти, подрядчиками, банками и другими участниками, что ускорит процесс инвестирования и строительства. Проект направлен на сохранение исторического облика города и края. После восстановления объекты станут центрами притяжения для туристов и местных жителей. Пока инвесторов нашли на восстановление 4 объектов культурного наследия. Процесс восстановления займет примерно 5−6 лет, за это время планируют полное восстановление здания. Сейчас идет подготовка к разработке научно-практической документации по проектам. Сейчас же на выбор потенциальным реставраторам, в частности, предлагают доходный дом Н. А. Колышкина, построенный в 1912 году гласным Хабаровской городской думы Николаем Колышкиным и расположенный на улице Комсомольской, 72, а также жилой дом И. К. Волковинского, построенный в 1905 году присяжным поверенным Иваном Волковинским и находящийся на улице Запарина, 63.