Общественный транспорт изменит маршруты в Комсомольске-на-Амуре 10 июля

В связи с торжествами, посвящёнными городскому празднику «Единство народов — сила России», в Комсомольске-на-Амуре 10 июля будут введены ограничения на движение личного и общественного транспорта. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», для автомобилей с 14:00 будет закрыта набережная Первостроителей.
По информации пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре, въезд транспорта вплоть до окончания мероприятия ограничат со стороны проспектов Мира и Октябрьского. На месте для наведения порядка будет дежурить эвакуатор и сотрудники Госавтоинспекции. Также будут частично изменены схемы движения следующих муниципальных маршрутов:
маршрут № 7 «Набережная — завод “Амурсталь” — пос. Старт» будет осуществлять движение по маршруту до пр. Мира (остановочный пункт «ул. Дзержинского»), далее автобус разворачивается и следует аналогично в обратном направлении;
маршрут № 12 «Хладокомбинат — Набережная» будет осуществлять движение по маршруту до пр. Октябрьский — далее по ул. Дзержинского — пр. Мира (остановочный пункт «ул. Дзержинского»), далее по маршруту;
маршрут № 20 «Хладокомбинат — Набережная» будет осуществлять движение по маршруту до пр. Мира (остановочный пункт «ул. Дзержинского»), далее автобус разворачивается и следует аналогично в обратном направлении;
маршрут № 23 «Набережная — ул. Уральская» будет осуществлять движение по маршруту до пр. Мира (остановочный пункт «ул. Дзержинского»), далее автобус разворачивается и следует аналогично в обратном направлении.
Напомним, что городской праздник «Единство народов — сила России» посвятили Году единства народов России, который был объявлен президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.
Гостей ждут выступления творческих коллективов из Комсомольска, села Бельго, посёлка Солнечный, массовый «Хоровод дружбы», регата «Амур и Волга — реки Дружбы», дегустация блюд русской кухни и кухни народов Приамурья. Завершится день фейерверком — он начнётся в 22:10.