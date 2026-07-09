Общественный транспорт изменит маршруты в Комсомольске-на-Амуре 10 июля

По информации пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре, въезд транспорта вплоть до окончания мероприятия ограничат со стороны проспектов Мира и Октябрьского. На месте для наведения порядка будет дежурить эвакуатор и сотрудники Госавтоинспекции. Также будут частично изменены схемы движения следующих муниципальных маршрутов: