Месяц добрых дел объявил Сбер в Красноярске в преддверии Всероссийского слета волонтеров

«Сбер активно развивает свое волонтерское движение, организует собственные мероприятия и присоединяется к активностям партнеров на общее благое дело для жителей нашего региона, — рассказал управляющий Красноярским отделением Сбера Александр Нуйкин. — Мы готовы делиться своей экспертизой с теми, кто только встает на путь волонтерства. Так, в конце июля у нас запланирован круглый стол с рядом компаний на данную тему. Кроме того, мы активно готовимся к III Всероссийскому слету волонтеров Сбера, который состоится в Красноярске с 7 по 9 августа и объявляем по этому случаю месяц добрых дел. Весь июль наши волонтеры будут помогать в благоустройстве городского пространства, посещать приюты для животных, заботиться о людях с ограниченными возможностями здоровья».