Месяц добрых дел объявил Сбер в Красноярске в преддверии Всероссийского слета волонтеров

Волонтеры Красноярского отделения Сбера приняли участие в акции «Сохраним Каштаковский маршрут». Активность вошла в «копилку» месяца добрых дел, приуроченного к III Всероссийскому слету волонтеров Сбера, который состоится в начале августа.
Под руководством сотрудников нацпарка «Красноярские столбы» активисты занимались обустройством территории на Каштаковском маршруте — от Центральных Столбов до Фанпарка «Бобровый лог».
Кроме того, команда Сбера посетила Центр научного волонтерства Норникеля, открытие которого приурочили к 100-летию нацпарка «Красноярские столбы». Это первый в России многофункциональный объект подобного рода, созданный на базе особо охраняемой природной территории. Он призван объединить усилия корпоративных волонтеров, коммерческих структур, НКО, сотрудников нацпарка и ученых.
В рамках открытия Центра состоялась дискуссия «Люди, дело и место: как волонтёры меняют территории». Участники обсудили практики корпоративного волонтерства в крупных компаниях региона и наметили план совместных действий.
«Сбер активно развивает свое волонтерское движение, организует собственные мероприятия и присоединяется к активностям партнеров на общее благое дело для жителей нашего региона, — рассказал управляющий Красноярским отделением Сбера Александр Нуйкин. — Мы готовы делиться своей экспертизой с теми, кто только встает на путь волонтерства. Так, в конце июля у нас запланирован круглый стол с рядом компаний на данную тему. Кроме того, мы активно готовимся к III Всероссийскому слету волонтеров Сбера, который состоится в Красноярске с 7 по 9 августа и объявляем по этому случаю месяц добрых дел. Весь июль наши волонтеры будут помогать в благоустройстве городского пространства, посещать приюты для животных, заботиться о людях с ограниченными возможностями здоровья».