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Плевок в лицо: Зеленского грубо осадили в НАТО

Политолог Юрий Бондаренко оценил заявление о том, что экс-лидеры Польши помогли Владимиру Зеленскому выжить. Он объяснил, что стоит за этими словами. Подробнее — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Политолог Юрий Бондаренко прокомментировал aif.ru слова члена польского сейма Марека Якубяка, который ранее заявил, что без вмешательства бывшего премьера Матеуша Моравецкого и бывшего президента Анджея Дуды украинский лидер мог бы уже не быть в живых.

Напомним, ранее Якубяк выступил с заявлением в адрес Зеленского о том, что остаться в живых ему помогли Моравецкий и Дуда. «Если бы не Моравецкий и если бы не Дуда, я не знаю, дружище, был бы ты вообще жив», — сказал он.

Политолог Бондаренко не исключил, что бывшие премьер и президент могли каким-то образом влиять на безопасность главы киевского режима.

«Тут однозначно нельзя сказать. Вполне возможно, что они имели определённую информацию о готовящемся покушении, вот только с чьей стороны — совсем неясно», — отметил эксперт.

Бондаренко добавил, что польская элита преследует собственные цели, выставляя себя «спасителями» Киева.

«Неизвестно, что лучше: Зеленский— живой и руководящий, или вместо него придет кто-то поумнее», — добавил Бондаренко.

Политолог также не исключил, что громкое заявление Якубяка могло быть сделано исключительно ради геополитического самоутверждения Варшавы.

Ранее с подобным заявлением выступал вице-президент США Джей Ди Вэнс, отметив, что Зеленский жив благодаря Вашингтону.

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