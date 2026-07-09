Плевок в лицо: Зеленского грубо осадили в НАТО

Напомним, ранее Якубяк выступил с заявлением в адрес Зеленского о том, что остаться в живых ему помогли Моравецкий и Дуда. «Если бы не Моравецкий и если бы не Дуда, я не знаю, дружище, был бы ты вообще жив», — сказал он.