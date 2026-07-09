Плевок в лицо: Зеленского грубо осадили в НАТО

Политолог Юрий Бондаренко прокомментировал aif.ru слова члена польского сейма Марека Якубяка, который ранее заявил, что без вмешательства бывшего премьера Матеуша Моравецкого и бывшего президента Анджея Дуды украинский лидер мог бы уже не быть в живых.
Напомним, ранее Якубяк выступил с заявлением в адрес Зеленского о том, что остаться в живых ему помогли Моравецкий и Дуда. «Если бы не Моравецкий и если бы не Дуда, я не знаю, дружище, был бы ты вообще жив», — сказал он.
Политолог Бондаренко не исключил, что бывшие премьер и президент могли каким-то образом влиять на безопасность главы киевского режима.
«Тут однозначно нельзя сказать. Вполне возможно, что они имели определённую информацию о готовящемся покушении, вот только с чьей стороны — совсем неясно», — отметил эксперт.
Бондаренко добавил, что польская элита преследует собственные цели, выставляя себя «спасителями» Киева.
«Неизвестно, что лучше: Зеленский— живой и руководящий, или вместо него придет кто-то поумнее», — добавил Бондаренко.
Политолог также не исключил, что громкое заявление Якубяка могло быть сделано исключительно ради геополитического самоутверждения Варшавы.
Ранее с подобным заявлением выступал вице-президент США Джей Ди Вэнс, отметив, что Зеленский жив благодаря Вашингтону.