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В Красноярске эвакуируют жителей подтопленных домов (видео)

Спасатели продолжают оказывать помощь красноярцам, жилье которых пострадало из-за подъема воды в реке Кача.

Спасатели продолжают оказывать помощь красноярцам, дома которых пострадали из-за подъема воды в реке Кача.

Так, 8 июля в поселке Солонцы из-за ухудшения паводковой обстановки произошло подтопление частных подворий и требовалась эвакуация жителей. Ночью из опасной зоны транспортировали на лодках двух женщин и ребенка.

Сегодня утром спасательная операция продолжилась: из зоны подтопления эвакуировали еще одного мужчину.

Кроме того, в Железнодорожном районе Красноярска на улице Эвенкийская подтопило частный жилой дом, расположенный на берегу Качи. Утром 9 июля краевые спасатели эвакуировали из жилища 77-летнего мужчину и передали его родственникам.

«Ситуация находится на особом контроле краевых и местных властей. Продолжается мониторинг уровня воды в реке Кача, краевые спасатели готовы оперативно реагировать на любые изменения обстановки», — заверили в ведомстве.

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