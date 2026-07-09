Суд рассмотрит дело о незаконном обороте осетровых в Хабаровском крае

Действия фигуранта квалифицированы по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до четырёх лет лишения свободы и штрафа в размере до 1 млн рублей. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.