В Хабаровском крае в этом году вдвое больше детей-сирот справили новоселье

В этом году жильем обеспечено 245 детей-сирот, что на 52% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили на заседании рабочей группы по решению вопросов обеспечения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Совещание провел вице-губернатор края Артем Мельников, участие приняли представители различных исполнительных органов региона, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Всего на обеспечение сирот жильем в 2026 году уже направлено более 1,2 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Начиная с начала года 121 человек получил выплату на основании мирового соглашения, 39 граждан получили жилье по договору найма специализированных жилых помещений. Еще 63 жителя края купили жилье с использованием федерального сертификата, 22 военнослужащим предоставлена социальная выплата.
"Участники специальной военной операции находятся у нас, безусловно, в приоритете. Отмечу, что министерство соцзащиты края с 2026 года формирует отдельный реестр граждан из числа детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жильем, и принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, — подчеркнул вице-губернатор.
Напомним, что для сирот действует четыре меры поддержки по обеспечению жильем: предоставление благоустроенных жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений; денежная выплата взамен жилья на основании утвержденного судом мирового соглашения; федеральный сертификат. Также заявителям может быть предоставлена социальная выплата. Ее могут получить лица, проходящие военную службу в Вооруженных Силах РФ по контракту, а также лица, супруг (супруга) которых проходят военную службу в Вооруженных Силах РФ по контракту.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что соцвыплату на жилье для детей-сирот предложили рассчитывать по новым правилам. Такой алгоритм позволит дополнительно предоставить жилье около 500 детям-сиротам.