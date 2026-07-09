В Хабаровском крае в этом году вдвое больше детей-сирот справили новоселье

Напомним, что для сирот действует четыре меры поддержки по обеспечению жильем: предоставление благоустроенных жилых помещений по договорам найма специализированных жилых помещений; денежная выплата взамен жилья на основании утвержденного судом мирового соглашения; федеральный сертификат. Также заявителям может быть предоставлена социальная выплата. Ее могут получить лица, проходящие военную службу в Вооруженных Силах РФ по контракту, а также лица, супруг (супруга) которых проходят военную службу в Вооруженных Силах РФ по контракту.