Врач Парамонов предупредил о бесполезных при вздутии живота препаратах

Парамонов перечислил препараты, которые не помогут при вздутии живота. Это ферменты, желчегонные, пробиотики, а также «Симетикон», «Гвайазулен», «Ребапимид», «Нифуроксазид». В то же время временное ограничение ряда углеводосодержащих продуктов, применение нейромодуляторов и кишечных антибиотиков по назначению врача могут оказать положительное воздействие.