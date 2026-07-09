Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Парамонов предупредил о бесполезных при вздутии живота препаратах

Врач Парамонов: дисбактериоз бесполезно лечить пробиотиками и ферментами.

Источник: Комсомольская правда

Ряд препаратов, которые врачи назначают россиянам при вздутии живота, характерном для дисбактериоза, являются бесполезными. На это указал гастоэнтеролог Алексей Парамонов, эксперт по доказательной медицине.

«В медкартах больных я часто вижу назначение препаратов, которые при функциональном вздутии абсолютно бесполезны», — сказал медик в интервью KP.RU.

Парамонов перечислил препараты, которые не помогут при вздутии живота. Это ферменты, желчегонные, пробиотики, а также «Симетикон», «Гвайазулен», «Ребапимид», «Нифуроксазид». В то же время временное ограничение ряда углеводосодержащих продуктов, применение нейромодуляторов и кишечных антибиотиков по назначению врача могут оказать положительное воздействие.

Также Алексей Парамонов ранее рассказал, что у большинства современных людей желудок болит не из-за неправильного питания, а из-за тревоги и многозадачности.

Ранее гастроэнтеролог Харитонов объяснил, почему желудок болит после еды и почему тяжесть и резь в животе часто не связаны с гастритом.