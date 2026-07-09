Врач Парамонов предупредил о бесполезных при вздутии живота препаратах

Ряд препаратов, которые врачи назначают россиянам при вздутии живота, характерном для дисбактериоза, являются бесполезными. На это указал гастоэнтеролог Алексей Парамонов, эксперт по доказательной медицине.
«В медкартах больных я часто вижу назначение препаратов, которые при функциональном вздутии абсолютно бесполезны», — сказал медик в интервью KP.RU.
Парамонов перечислил препараты, которые не помогут при вздутии живота. Это ферменты, желчегонные, пробиотики, а также «Симетикон», «Гвайазулен», «Ребапимид», «Нифуроксазид». В то же время временное ограничение ряда углеводосодержащих продуктов, применение нейромодуляторов и кишечных антибиотиков по назначению врача могут оказать положительное воздействие.
Также Алексей Парамонов ранее рассказал, что у большинства современных людей желудок болит не из-за неправильного питания, а из-за тревоги и многозадачности.
Ранее гастроэнтеролог Харитонов объяснил, почему желудок болит после еды и почему тяжесть и резь в животе часто не связаны с гастритом.