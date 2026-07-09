Почему диагноза «дисбактериоз» не существует? Врач назвал реальные причины вздутия живота

Россиянам объяснили, что такое в действительности «вздутие» живота. Врачи нередко при соответствующих симптомах ставят диагноз «дисбактериоз». Однако его не существует. Правду раскрыл научно-медицинский просветитель, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов в диалоге с KP.RU.
Эксперт назвал распространенным мифом диагноз «дисбактериоз». Он подчеркнул, что никаких «наиболее важных бактерий» не существует. Врач не советует делать анализы на дисбактериоз, так как они не являются эффективными при борьбе со вздутием. С ним связаны бактерии, однако всё не так просто, заметил эксперт.
«Среди наиболее частых реальных причин — синдром избыточного бактериального роста (СИБР). Его вызывают не какие-то страшные, суперпатогенные микробы, чума или холера. А совершенно обычные бактерии… Они поднимаются из толстого кишечника в тонкий», — проинформировал Алексей Парамонов.
Сомнолог Максим Новиков ранее рассказал россиянам о причинах пробуждения среди ночи. Они не всегда связаны со стрессом или неудобной подушкой. Пробуждения могут сигнализировать о заболеваниях, которые требуют внимания врача.