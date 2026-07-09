Почему диагноза «дисбактериоз» не существует? Врач назвал реальные причины вздутия живота

Эксперт назвал распространенным мифом диагноз «дисбактериоз». Он подчеркнул, что никаких «наиболее важных бактерий» не существует. Врач не советует делать анализы на дисбактериоз, так как они не являются эффективными при борьбе со вздутием. С ним связаны бактерии, однако всё не так просто, заметил эксперт.