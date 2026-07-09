Новая война неизбежна: США и Иран и готовятся к главной битве

Корпус стражей исламской революции нанёс массированный удар по двум стратегическим объектам США в Персидском заливе — порту Сальман (Бахрейн), где базируется 5-й флот ВМС, и военно-воздушной базе Али ас-Салем в Кувейте. С помощью дронов и ракет были поражены 85 важных военных целей, заявлено об уничтожении американского БПЛА MQ-9. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в эксклюзивном комментарии aif.ru назвал этот ответ Ирана вынужденным, уличил Вашингтон в вероломстве и предрёк перерастание конфликта в Персидском заливе в полномасштабную войну за передел сфер влияния в регионе.
Как Иран наносил удар.
Комментируя логику иранских военных, Липовой объяснил, почему целями стали именно базы в Бахрейне и Кувейте.
«В районе Персидского залива расположено более двадцати американских военных баз: военно-морских, сухопутных, военно-воздушных. Поэтому для иранского оружия целей, носящих американский след и окраску, предостаточно. Естественно, цели выбираются наиболее уязвимые, наиболее масштабные по своей площади», — заявил генерал.
Порт Сальман и авиабаза Али ас-Салем полностью соответствуют этим критериям. Судя по поступающей информации, удары КСИР оказались крайне результативными.
«Детонация и непрекращающиеся пожары на месте нанесения ударов свидетельствуют о том, что эти удары достигли своей цели. Удары будут продолжаться и дальше», — уверен Липовой.
Вероломство Трампа и мгновенный ответ Тегерана.
Нынешняя эскалация стала прямым следствием нарушения договорённостей со стороны США, убеждён эксперт.
Накануне, находясь на саммите НАТО в Анкаре, президент Дональд Трамп объявил, что режим прекращения огня больше не действует, и назвал Иран «раковой опухолью, от которой нужно избавиться». Несмотря на громкие заявления Вашингтона о наступлении мира и подписанные меморандумы, американские военные нанесли внезапный удар по иранским объектам.
«Иран не заставил себя ждать, нанёс удар по американским базам. Естественно, это вынужденный ответ на вероломное нарушение договорённостей со стороны США», — подчеркнул Липовой.
Истинные мотивы Вашингтона.
Липовой уверен: военная кампания затеяна вовсе не ради демилитаризации или безопасности, её конечная цель — закрепление гегемонии Израиля в Персидском заливе.
«Вся эта кампания, затеянная США совместно с Израилем в районе Персидского залива против Ирана, была начата не ради мира, а для того, чтобы оставить в регионе смотрящего — Израиль, который распоряжался бы странами Персидского залива и выступал представителем США. Всё остальное — политические лозунги, мишура, прикрытие. Никакого оружия в Иране никогда не было, Вашингтон просто нашёл удобный повод обвинить иранские власти в несуществующих преступлениях. Это излюбленная тактика — выдумывать повод, как это было в Ираке с пробиркой и в других случаях», — заявил генерал.
Иран готов к большой войне.
Постоянный обмен ударами, по оценке эксперта, неизбежно перерастёт в полномасштабный конфликт.
«Конфликт разгорится с новой силой. В нынешней ситуации США и Израилю уже никто не верит, в том числе страны Персидского залива и, тем более, руководство Ирана — после всех предательств, допущенных этими двумя агрессорами. Поэтому конфликт будет разрастаться. Как далеко они смогут зайти, покажет время», — сказал Липовой.
При этом, вопреки громким заявлениям Трампа о якобы неоднократном уничтожении иранской армии, Тегеран сохранил боеготовность и запас ресурсов для длительного противостояния.
«То, что Ирану есть чем ответить, — однозначно, и все это понимают. Сейчас все с интересом наблюдают за США: что они ещё смогут придумать. Но то, что Иран готов воевать, драться и биться до конца, — это несомненно, и иранское население провокациями не запугать», — подытожил Липовой.