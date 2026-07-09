Новая война неизбежна: США и Иран и готовятся к главной битве

«Вся эта кампания, затеянная США совместно с Израилем в районе Персидского залива против Ирана, была начата не ради мира, а для того, чтобы оставить в регионе смотрящего — Израиль, который распоряжался бы странами Персидского залива и выступал представителем США. Всё остальное — политические лозунги, мишура, прикрытие. Никакого оружия в Иране никогда не было, Вашингтон просто нашёл удобный повод обвинить иранские власти в несуществующих преступлениях. Это излюбленная тактика — выдумывать повод, как это было в Ираке с пробиркой и в других случаях», — заявил генерал.