С Гуфа хотят принудительно взыскать 10 000 рублей: вот в чём провинился рэпер

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) должен заплатить 10 000 рублей штрафа по решению суда. Эти деньги с него будут взысканы принудительно, информирует РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов.
Сообщается, что Гуф оштрафован за несвоевременную оплату штрафа. В сентябре 2025 года с него взыскали 5000 рублей за неоплаченную парковку. Эту сумму он также внёс с задержкой. За несвоевременную оплату штрафа его оштрафовали снова, на этот раз на 10000 рублей. Гуф снова ничего не платит, поэтому в отношении него возбудили исполнительное производство.
Ранее мировой суд в Подмосковье вынес приговор известному рэп-исполнителю Гуфу, назначив ему наказание в виде одного года лишения свободы условно. Музыканта признали виновным в грабеже, жертвой которого стал сотрудник полиции, находившийся в тот момент не при исполнении.
Также сообщалось, что рэпер задолжал почти 13 тысяч рублей за нарушения ПДД, он не оплачивал штрафы с ноября 2025 года.
Почему Мособлсуд отменил приговор рэперу Гуфу по делу о самоуправстве, читайте здесь на KP.RU.