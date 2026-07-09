С Гуфа хотят принудительно взыскать 10 000 рублей: вот в чём провинился рэпер

Сообщается, что Гуф оштрафован за несвоевременную оплату штрафа. В сентябре 2025 года с него взыскали 5000 рублей за неоплаченную парковку. Эту сумму он также внёс с задержкой. За несвоевременную оплату штрафа его оштрафовали снова, на этот раз на 10000 рублей. Гуф снова ничего не платит, поэтому в отношении него возбудили исполнительное производство.