Названы самые выгодные месяцы для отпуска до конца года

Об этом рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов: «Наиболее выгодно брать отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. В 2026 году таким месяцем является июль, в котором 23 рабочих дня. Помимо июля, до конца 2026 года, люди могут обратить внимание на сентябрь, октябрь и декабрь — в каждом из этих месяцев предусмотрено по 22 рабочих дня».