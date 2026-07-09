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Названы самые выгодные месяцы для отпуска до конца года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Самые выгодные месяцы для отпуска до конца 2026 года — сентябрь, октябрь и декабрь.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Самые выгодные месяцы для отпуска до конца 2026 года — сентябрь, октябрь и декабрь.

Об этом рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов: «Наиболее выгодно брать отпуск в месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. В 2026 году таким месяцем является июль, в котором 23 рабочих дня. Помимо июля, до конца 2026 года, люди могут обратить внимание на сентябрь, октябрь и декабрь — в каждом из этих месяцев предусмотрено по 22 рабочих дня».

Сенатор напомнил, что отпускные рассчитываются исходя из среднего заработка за последние 12 месяцев. Поэтому, по его словам, в месяцах с большим числом рабочих дней разница между отпускными и заработной платой зачастую складывается в пользу отпуска.