Стоматолог предупредила о разрушении улыбки от кап для зубов с маркетплейсов

Эксперт предупредила, что неправильное давление может привести к расшатыванию зубов, повреждению связочного аппарата, воспалению дёсен и даже к убыли костной ткани. Кроме того, далеко не все нарушения прикуса можно исправить только с помощью кап. В ряде случаев пациенту сначала требуется вылечить кариес и заболевания дёсен, удалить зубы мудрости или использовать другие ортодонтические конструкции.