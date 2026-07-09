Жительница Ачинска призналась в убийстве 5-летней дочери

Следователи следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия задержали 32-летнюю жительницу Ачинска. Как сообщили в пресс-службе ведомства, она подозревается в убийстве дочери. По данным правоохранителей, 27 июня 2026 года под предлогом совершения покупок в магазине злоумышленница вывела дочь из дома и направилась с ней в безлюдное место. А именно — к железнодорожным путям в Ачинске, где задушила ребенка. Оставив тело в кустах на насыпи, женщина автостопом уехала последовательно в Красноярск, Томск и Новосибирск. Тело девочки нашли 5 июля 2026 года при проведении поисковых мероприятий. Женщину обнаружили в Новосибирске, сегодня подозреваемую доставили в Красноярск. В ходе допроса она полностью признала вину в совершенном преступлении и пояснила, что мотивом стали личные неприязненные отношения, в том числе к супругу. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение, следователи решают вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в рамках расследования уголовного дела в отношении подозреваемой будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Читайте также: Мать убитой в Красноярском крае 5-летней девочки обнаружили в Новосибирске Красноярка без причин избила незнакомую 8-летнюю девочку О пропаже в Красноярском крае женщины и ее дочери доложат Александру Бастрыкину В Красноярском крае полиция разыскивает пропавшую женщину и ее 5-летнего ребенка Ночь творилы: прокуратура предупредила красноярцев об ответственности за хулиганство После вмешательства прокуратуры в Красноярске закрыли ритуальный салон в жилом доме.