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В Волгограде утром 9 июля отменили режим беспилотной опасности

Существовавшую почти шести часов угрозу удара БПЛА отменили в Волгоградской области.

Существовавшую почти шести часов угрозу удара БПЛА отменили в Волгоградской области.

О возможной атаке украинских дронов жителей региона предупредили накануне в 23:43. Сообщения, предупреждающие об отбое беспилотной опасности, поступили на телефоны волгоградцев сегодня в 05:32.

Несмотря на действовавшие ограничения, аэропорт Волгограда всю ночь работал в штатном режиме. Тем не менее, сегодняшним утром в авиагавани задерживаются шесть рейсов.

Фото Павла Мирошкина.

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