В Волгограде утром 9 июля отменили режим беспилотной опасности

Существовавшую почти шести часов угрозу удара БПЛА отменили в Волгоградской области.
О возможной атаке украинских дронов жителей региона предупредили накануне в 23:43. Сообщения, предупреждающие об отбое беспилотной опасности, поступили на телефоны волгоградцев сегодня в 05:32.
Несмотря на действовавшие ограничения, аэропорт Волгограда всю ночь работал в штатном режиме. Тем не менее, сегодняшним утром в авиагавани задерживаются шесть рейсов.
Фото Павла Мирошкина.
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