Эльвира Касатова назвала лучшие места для рыбалки в Нижегородской области

По словам эксперта, в тёплое время года опытные рыболовы советуют выбирать участки с активным течением. Среди таких мест — Волга и Ока, где к воде удобно подойти практически в любой точке. Хороший улов, отметила Касатова, приносят как фидерные снасти (специальные удочки для донной ловли), так и классические поплавочные.