Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эльвира Касатова назвала лучшие места для рыбалки в Нижегородской области

Кандидат в мастера рыболовного спорта, вице-президент ФРС региональной Эльвира Касатова рассказала о лучших местах для рыбалки летом в Нижегородской области.

Источник: Живем в Нижнем

Вице-президент региональной Федерации рыболовного спорта (ФРС), кандидат в мастера спорта Эльвира Касатова в беседе с порталом «Живем в Нижнем» рассказала, где лучше всего ловить рыбу в Нижегородской области в летний сезон.

По словам эксперта, в тёплое время года опытные рыболовы советуют выбирать участки с активным течением. Среди таких мест — Волга и Ока, где к воде удобно подойти практически в любой точке. Хороший улов, отметила Касатова, приносят как фидерные снасти (специальные удочки для донной ловли), так и классические поплавочные.

«На реках с течением можно рассчитывать на мирную белую рыбу — леща, язя или плотву», — пояснила Эльвира Касатова.

Вместе с тем специалист посоветовала не игнорировать и небольшие водоёмы, которые не пользуются большой популярностью.

«В каждом посёлке или деревне у такого водоёма найдутся местные жители, которые знают все особенности этих мест, — добавила Эльвира Касатова. — Даже мы, профессиональные спортсмены, обращаемся к ним за советом как к настоящим гидам».

Подробнее о рыбалке в Нижегородской области читайте в нашем специальном материале.