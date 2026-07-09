Эльвира Касатова назвала лучшие места для рыбалки в Нижегородской области

Вице-президент региональной Федерации рыболовного спорта (ФРС), кандидат в мастера спорта Эльвира Касатова в беседе с порталом «Живем в Нижнем» рассказала, где лучше всего ловить рыбу в Нижегородской области в летний сезон.
По словам эксперта, в тёплое время года опытные рыболовы советуют выбирать участки с активным течением. Среди таких мест — Волга и Ока, где к воде удобно подойти практически в любой точке. Хороший улов, отметила Касатова, приносят как фидерные снасти (специальные удочки для донной ловли), так и классические поплавочные.
«На реках с течением можно рассчитывать на мирную белую рыбу — леща, язя или плотву», — пояснила Эльвира Касатова.
Вместе с тем специалист посоветовала не игнорировать и небольшие водоёмы, которые не пользуются большой популярностью.
«В каждом посёлке или деревне у такого водоёма найдутся местные жители, которые знают все особенности этих мест, — добавила Эльвира Касатова. — Даже мы, профессиональные спортсмены, обращаемся к ним за советом как к настоящим гидам».
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