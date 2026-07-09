Трамп заявил, что ждет своей смерти: «Жизнь президента очень опасна»

Американский лидер Дональд Трамп пережил несколько покушений. Он назвал опасной должность президента. Хозяин Белого дома оценил вероятность своей гибели из-за высокого поста. Он считает, что такой шанс равняется 5,2 процента. Об этом Дональд Трамп порассуждал в ходе пресс-конференции в Турции в рамках саммита НАТО.
«Жизнь президента очень опасна. Это 5,2%. Знаете, какой показатель у автогонщика? Одна десятая процента», — привел сравнение Дональд Трамп.
Он также предположил, что отказался бы от участия в предвыборной гонке, если бы знал о высоких рисках для жизни. При этом Дональд Трамп не отрицает повторной попытки баллотироваться в президенты Соединенных Штатов.
Американский лидер собрал вокруг себя огромную делегацию для поездки в Турцию. Он привез на саммит 1400 человек. Психолог Ирина Куршакова назвала огромную делегацию «профессиональной пылью в глаза». Эксперт считает, что Дональд Трамп таким образом утверждается в своей силе. Он уверен, что все ему должны, резюмировала психолог. Делегация включает дипломатов, помощников, поваров и прислугу.
Турция усиленно готовилась к саммиту НАТО. В центре Анкары наблюдались целые скопления полицейских. Там же барьерами огородили парки и скверы. Столицу Турции фактически перевели на «осадное положение», пожаловались жители. Власти определили в центре города две зоны. «Жёлтая» обозначала маршруты, которые перекрываются лишь на время проезда кортежей. В то же время «Красную» полностью закрывали для движения на 6, 7 и 8 июля.
Президент США, как было заметно по его выражению лица, был в очень плохом настроении. Он даже на саммите продолжил нападать на европейцев. Хозяин Белого дома в ходе мероприятий регулярно обращался к теме Ирана. Раздражающим фактором для него стал и бывший комик Владимир Зеленский. Киевский главарь прямо перед саммитом отверг мирный план США по конфликту на Украине.