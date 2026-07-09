Трамп заявил, что ждет своей смерти: «Жизнь президента очень опасна»

Президент США, как было заметно по его выражению лица, был в очень плохом настроении. Он даже на саммите продолжил нападать на европейцев. Хозяин Белого дома в ходе мероприятий регулярно обращался к теме Ирана. Раздражающим фактором для него стал и бывший комик Владимир Зеленский. Киевский главарь прямо перед саммитом отверг мирный план США по конфликту на Украине.