В Красноярском крае спасатели эвакуировали жителей из зоны подтопления на реке Кача

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда продолжают работу в районах, пострадавших от подъема уровня воды в реке Кача. Накануне, 8 июля, сотрудники экстренных служб выезжали в поселок Солонцы, где были подтоплены частные подворья и потребовалась эвакуация местных жителей.
В ночное время спасатели на плавсредстве вывезли из зоны подтопления двух женщин и ребенка. Утром 9 июля операция продолжилась — из опасного района эвакуировали еще одного мужчину.
Кроме того, подтопление произошло в Красноярске на улице Эвенкийской. Вода зашла в частный жилой дом, расположенный на берегу Качи. Краевые спасатели эвакуировали из дома 77-летнего мужчину и передали его родственникам.
Ситуация находится на особом контроле краевых и муниципальных властей.