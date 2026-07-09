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В Красноярском крае спасатели эвакуировали жителей из зоны подтопления на реке Кача

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда продолжают работу в районах, пострадавших от подъема уровня воды в реке Кача. Накануне, 8 июля, сотрудники экстренных служб выезжали в поселок Солонцы, где были подтоплены частные подворья и потребовалась эвакуация местных жителей.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда продолжают работу в районах, пострадавших от подъема уровня воды в реке Кача. Накануне, 8 июля, сотрудники экстренных служб выезжали в поселок Солонцы, где были подтоплены частные подворья и потребовалась эвакуация местных жителей.

В ночное время спасатели на плавсредстве вывезли из зоны подтопления двух женщин и ребенка. Утром 9 июля операция продолжилась — из опасного района эвакуировали еще одного мужчину.

Кроме того, подтопление произошло в Красноярске на улице Эвенкийской. Вода зашла в частный жилой дом, расположенный на берегу Качи. Краевые спасатели эвакуировали из дома 77-летнего мужчину и передали его родственникам.

Ситуация находится на особом контроле краевых и муниципальных властей.