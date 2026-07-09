74 пары волгоградцев сочетались браком в День семьи, любви и верности

Часть молодоженов выбрала в этот день не просто привычные церемонии, а выездные. Так, в амфитеатре в городе-герое сочетаться браком предпочли сразу три пары, а символический огонь супружеской жизни им передали супруги Ольга и Александр, заключившие свой брак ровно 30 лет назад.