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74 пары волгоградцев сочетались браком в День семьи, любви и верности

Еще двое молодоженов представили регион на Единой церемонии бракосочетания в столице.

В День семьи, любви и верности в регионе зарегистрировано сразу 74 новых брака, подсчитали в администрации Волгограда.

Часть молодоженов выбрала в этот день не просто привычные церемонии, а выездные. Так, в амфитеатре в городе-герое сочетаться браком предпочли сразу три пары, а символический огонь супружеской жизни им передали супруги Ольга и Александр, заключившие свой брак ровно 30 лет назад.

Кроме того, волгоградцы Сергей Клочков и Мария Нестерова представила регион на Всероссийском свадебном фестивале, прошедшем в столице. Пара стала участниками Единой церемонии бракосочетания, в ходе которой свои отношении зарегистрировали молодожены из разных уголков страны.

Ранее среди волгоградцев стала популярна памятка о лучшем подарке на свадьбу, которая быстро распространилась по социальным сетям.