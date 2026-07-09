Ростовская область вошла в десятку регионов по развитию креативных индустрий

По результатам 2025 года Ростовская область вошла в топ-10 лучших субъектов страны по развитию креативных индустрий (восьмое место). В 2024 году регион занимал 32 строчку рейтинга.
Исследование проведено Институтом развития креативных индустрий НИУ «Высшая школа экономики».
На позиции в рейтинге повлияли совокупность социально-экономических факторов, наличие инфраструктуры, образовательной среды и профессиональных сообществ, а также механизмов поддержки предпринимательства.
Донской регион отличился в сферах программного обеспечения, архитектуры, гастрономии, компьютерной графики, дизайна, кино и анимации, издательского дела.
— У нас созданы все условия для роста креативного бизнеса. Комплексная поддержка включает в себя финансовые инструменты: льготный лизинг, поручительства и микрозаймы под 3% годовых. Также действуют налоговые преференции для предпринимателей креативного сектора. Образовательная, маркетинговая и инфраструктурная поддержка предоставляются на базе Центра креативных индустрий. Для адресной помощи в марте этого года создан реестр субъектов креативных индустрий, в который уже включено более 400 предпринимателей, — рассказал министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов.
Стать участниками реестра могут индивидуальные предприниматели, организации, самозанятые, которые ведут деятельность в сфере креативных (творческих) индустрий на территории Ростовской области. Среди обязательных условий — отсутствие задолженности по налогам и сборам, а также ограничений, предусмотренных законодательством (процедуры банкротства, ликвидации и др.). Подробная информация — на официальном сайте правительства Ростовской области.
Креативное предпринимательство на Дону развивается по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
Проконсультироваться по вопросам вступления в реестр и узнать о доступных мерах поддержки можно по телефону «горячей линии» центра «Мой бизнес» 8 (804)333−32−31, в онлайн-чате на официальном сайте mbrostov.ru или посредством соцсетей: https://vk.com/mb_rostov, https://max.ru/id6164109350_biz, https://t.me/mbrostov.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.