Ростовская область вошла в десятку регионов по развитию креативных индустрий

— У нас созданы все условия для роста креативного бизнеса. Комплексная поддержка включает в себя финансовые инструменты: льготный лизинг, поручительства и микрозаймы под 3% годовых. Также действуют налоговые преференции для предпринимателей креативного сектора. Образовательная, маркетинговая и инфраструктурная поддержка предоставляются на базе Центра креативных индустрий. Для адресной помощи в марте этого года создан реестр субъектов креативных индустрий, в который уже включено более 400 предпринимателей, — рассказал министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов.