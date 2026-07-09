В районе имени Лазо открылся пятый в Хабаровском крае семейный МФЦ

В День семьи, любви и верности в поселке Хор района имени Лазо состоялось открытие Семейного многофункционального центра. Это уже пятое подобное учреждение в крае. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», его появление стало возможным благодаря федеральному проекту «Семья», инициированному Президентом России Владимиром Путиным, и софинансированию из регионального бюджета.
Центр работает по современному принципу «одного окна». Здесь можно получить юридическую консультацию, психологическую поддержку, помощь в оформлении льгот и организации детского досуга. Особое внимание уделят семьям в трудной жизненной ситуации, молодым и многодетным родителям, семьям участников СВО, а также тем, кто воспитывает детей с инвалидностью.
Первый заместитель главы района Михаил Сергиенко отметил, что новый центр станет надежной опорой для местных жителей.
В учреждении действуют три профильные службы. Специалисты первичного приема определяют необходимый вид помощи, служба социального сопровождения разрабатывает индивидуальный план поддержки, а сотрудники экстренной психологической службы готовы оперативно выезжать на место при необходимости.
Напомним, первый семейный МФЦ в регионе появился в 2023 году в Хабаровске. В 2024 году учреждения открылись в Бикине и Ванино. В декабре 2025 года МФЦ открыли в Комсомольске-на-Амуре.
Новый семейный МФЦ в районе имени Лазо в поселке Хор разместился на базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних по адресу: ул. Менделеева, 2А.