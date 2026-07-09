В районе имени Лазо открылся пятый в Хабаровском крае семейный МФЦ

Центр работает по современному принципу «одного окна». Здесь можно получить юридическую консультацию, психологическую поддержку, помощь в оформлении льгот и организации детского досуга. Особое внимание уделят семьям в трудной жизненной ситуации, молодым и многодетным родителям, семьям участников СВО, а также тем, кто воспитывает детей с инвалидностью.