Это не зависть. Почему кажется, что все вокруг счастливее

Многим из нас достаточно пары минут в соцсетях, чтобы настроение неожиданно испортилось. У кого-то — отпуск у моря, у кого-то — новая работа, счастливые отношения, идеальная фигура, уютный дом и бесконечная энергия. На этом фоне собственная жизнь вдруг начинает казаться слишком обычной, медленной или неудачной. Возникает ощущение, будто все вокруг справляются лучше, живут ярче и вообще знают какой-то секрет счастья, который от вас почему-то ускользнул. Это чувство знакомо очень многим. И дело здесь вовсе не в том, что с вами «что-то не так».