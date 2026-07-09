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В Красноярске продолжается снос аварийных домов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске продолжается ликвидация аварийного жилищного фонда. Практически завершен снос дома № 29 на улице Краснопресненской, построенного в 1949 году. До расселения в нем проживали 57 человек.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске продолжается ликвидация аварийного жилищного фонда. Практически завершен снос дома № 29 на улице Краснопресненской, построенного в 1949 году. До расселения в нем проживали 57 человек.

К демонтажу готовят еще один аварийный объект — дом № 8 на улице Аральской. Здание 1960 года постройки уже огорожено строительным забором. Ранее здесь проживали 35 человек.

Также в ближайшее время планируется снести деревянный дом на улице Охраны Труда, 1а/1. Дом был построен в 1957 году, до расселения в нем жили 23 человека.

Как сообщили в администрации города, всем жильцам аварийных домов предоставили новое жилье либо выплатили денежные компенсации.