В Красноярске ежегодно госпитализируют около 300 детей с отравлениями

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона ежегодно проходят лечение около 300 детей с различными отравлениями. Часть пациентов поступает в реанимацию, а в отдельных случаях медикам не удается спасти жизнь ребенка.
Такие данные на педиатрической конференции представила заместитель главврача по детству, кандидат медицинских наук Юлия Кузнецова.
По словам специалиста, существует два наиболее опасных возраста, когда риск отравлений особенно высок. Первый — раннее детство, когда малыши познают окружающий мир, пробуя предметы на вкус. Яркие таблетки, капсулы для стирки или жидкости бытовой химии нередко привлекают их внимание и становятся причиной тяжелых отравлений.
Вторая группа риска — подростки 11−14 лет. В этом возрасте дети могут намеренно принимать лекарства из домашней аптечки. В подобных случаях необходима не только медицинская помощь, но и консультация психолога.
За последние годы структура детских отравлений изменилась. Если раньше бытовая химия и лекарственные препараты становились причиной госпитализаций примерно одинаково часто, то сегодня лидируют именно медикаменты. В 2026 году на них пришлось уже 24% всех случаев отравлений, сообщает краевой минздрав.
Родителям напоминают, что бытовую химию и лекарства необходимо хранить в недоступном для маленьких детей месте — лучше всего под замком или на высокой полке. Не менее важно поддерживать доверительные отношения с подростками, обращать внимание на изменения их поведения и при необходимости своевременно обращаться за помощью к специалистам.
«Секунда — и трагедии не избежать. Берегите детей. Их любопытство и кризисы не должны стоить им здоровья», — подчеркнула Юлия Кузнецова.