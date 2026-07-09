В Красноярске ежегодно госпитализируют около 300 детей с отравлениями

Родителям напоминают, что бытовую химию и лекарства необходимо хранить в недоступном для маленьких детей месте — лучше всего под замком или на высокой полке. Не менее важно поддерживать доверительные отношения с подростками, обращать внимание на изменения их поведения и при необходимости своевременно обращаться за помощью к специалистам.