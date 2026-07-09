Эльвира Касатова назвала места в Нижегородской области для ловли крупной рыбы

Кандидат в мастера рыболовного спорта, вице-президент нижегородской Федерации рыболовного спорта (ФРС) Эльвира Касатова рассказала порталу «Живем в Нижнем», где можно рассчитывать на по-настоящему крупный улов.
Несмотря на обилие водоёмов в регионе, далеко не в каждом из них водятся экземпляры, которые рыбаки называют трофейными. Однако такие места всё же есть, и эксперт поделилась самыми перспективными из них.
«У каждого рыболова есть излюбленные точки, куда он едет с надеждой поймать большую рыбу, — пояснила Эльвира Касатова. — Если говорить о хищниках, то довольно крупных щук и судаков можно встретить на Чебоксарском водохранилище».
Ещё одна локация, где регулярно попадаются солидные экземпляры, — Горьковское водохранилище. Здесь, по словам специалиста, нередко удаётся поймать крупных сомов и судаков.
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