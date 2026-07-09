Беспилотник ВС РФ сопроводил семью с ребёнком из Константиновки

«Это было так эпично, это были сумерки. Мы вышли, я беру этот плакат, показываем, дрон такой летит, летит, такой “вжих” — он вот так вот посмотрел, мы показываем вот так вот, он как будто нам помахал и улетел. Приняли рацию … и первые слова: “здравствуйте, вас приветствует армия Российской Федерации, сколько у вас человек, раненые, не раненые?” Я перечисляю … и потом такие слова: “готовьтесь, мы будем готовить вас к выводу”», — сказала она.