Российские военные оказали помощь семье с ребёнком при эвакуации из Константиновки в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что семью сопроводил дрон операторов беспилотников 1194-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады российской группировки войск «Юг».
Мирных жителей заметили во время мониторинга жилых кварталов Константиновки, они находились в одном из полуразрушенных домов.
«Операторы FPV-дронов незамедлительно доставили мирным жителям рацию и записку с описанием безопасного маршрута. Затем дроноводы сопроводили семью до точки эвакуации, далее на автотранспорте бойцы доставили жителей Константиновки в безопасный район», — говорится в сообщении.
По словам местной жительницы Юлии, услышав звук беспилотника РФ, её семья решилась показать плакат с надписью «Семья с ребёнком».
«Это было так эпично, это были сумерки. Мы вышли, я беру этот плакат, показываем, дрон такой летит, летит, такой “вжих” — он вот так вот посмотрел, мы показываем вот так вот, он как будто нам помахал и улетел. Приняли рацию … и первые слова: “здравствуйте, вас приветствует армия Российской Федерации, сколько у вас человек, раненые, не раненые?” Я перечисляю … и потом такие слова: “готовьтесь, мы будем готовить вас к выводу”», — сказала она.
Женщина рассказала, что к семье приблизился беспилотный летательный аппарат под управлением военнослужащего с позывным Аляска. Под его руководством семья двинулась к точке эвакуации, получая инструкции по маршруту.
«Когда услышала голос Аляски, почувствовала полное доверие, не было страха», — отметила Юлия.
В безопасном месте эвакуированным оказали медицинскую помощь и предоставили еду. Семья поблагодарила российских бойцов за поддержку.
Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту Российской Федерации Владимиру Путину, что российские военные полностью освободили Константиновку.
Напомним, по данным Минобороны РФ, российские военные ликвидировали штурмовые группы Вооружённых сил Украины ещё на этапе сосредоточения в Запорожской области.