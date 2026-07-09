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Где ловить рыбу в Нижегородской области: лучшие места по версии эксперта

Кандидат в мастера рыболовного спорта Эльвира Касатова рассказала о том, в каких местах можно встретить богатый улов.

Источник: Живем в Нижнем

Мечтаете поймать щуку размером с весло или сома, который тянет как подводная лодка? В Нижегородской области для этого есть все условия. «Живем в Нижнем» узнал у кандидата в мастера рыболовного спорта, вице-президента ФРС Нижегородской области Эльвиры Касатовой, где водятся настоящие гиганты и почему даже новичок может вернуться с царским уловом.

Куда идти рыбачить?

Реки и озера Нижегородской области — настоящее раздолье для тех, кто не мыслит лета без удочки. Когда вода прогревается, наступает идеальное время, чтобы испытать удачу: хоть с берега, хоть с лодки.

«В летний период уровень воды в реках, озерах, затонах входит в нормальный уровень, паводка уже нет. Соответственно, я и большинство рыболовов рекомендуем в это время ходить на рыбалку на реки с течением. Это Волга, Ока: там есть песчаные пляжи с удобным подходом к воде», — говорит Эльвира Касатова.

Фото: предоставлено Эльвирой Касатовой.

Любители могут приехать в эти локации с фидерными снастями — специальными удочками для ловли рыбы со дна — и с поплавочными удочками. Даже неопытные рыболовы могут начинать рыбачить именно с такой снасти. Как отмечает эксперт, в реках с течением нижегородцы могут поймать мирную белую рыбу — леща, язя, плотву.

«Эта та рыба, которую может поймать абсолютно любой начинающий рыболов, потому что для такой рыбалки не понадобится специализированное рыболовное оборудование», — отметила Эльвира Касатова.

Почти по всей Нижегородской области сняли ограничения, которые вводились на время нереста, поэтому у рыболовов наступило раздолье. Это значит, что можно выйти практически на любой водоем с любым видом снасти.

Не стоит обходить стороной небольшие речки и озера, которые не пользуются популярностью — там тоже может быть богатый улов.

«В любом населенном пункте с небольшими водоемами есть жители, на которых даже мы, профессиональные спортсмены, ориентируемся как на местных гидов и обращаемся за советом», — рассказала Эльвира Касатова.

В поисках царь-рыбы.

Секрет богатого улова кроется не только в везении, но и в правильно подобранной снасти. От того, чем вы вооружитесь, напрямую зависит, кто окажется на крючке.

«Некоторые рыболовы предпочитают ловить на спиннинг хищную рыбу — судака, щуку, окуня. Кто-то, наоборот, предпочитает мирную рыбу. В нашей области при таком обилии водоемов вполне можно поймать и трофейные экземпляры — рыбу очень больших размеров. У каждого рыболова есть особые места, куда он приезжает. Если говорить о хищниках, то довольно-таки крупных щук, судаков можно поймать на Чебоксарском водохранилище», — отметила Эльвира Касатова.

Не менее богато на крупную рыбу, в том числе на сомов и судаков, Горьковское водохранилище.

Фото: предоставлено Эльвирой Касатовой.

Самое главное — полюбить рыбалку.

«Сначала — любовь, потом — мастерство», — так формулирует главное правило для новичков Эльвира Касатова. Она призывает не зацикливаться на крутых снастях, а просто купить первую попавшуюся поплавочку, приехать на речку и получить удовольствие от процесса. И влюбиться в рыбалку в Нижегородской области несложно — наш регион славится живописными берегами.

«Я немало поездила по России — будь то соревнования или просто ловля с коллегами по увлечению — и хочу заметить, что именно в Нижегородской области очень много красивых природных локаций», — говорит Эльвира Касатова.

Лето — лучшее время, чтобы наконец-то осуществить мечту о большой рыбалке, найти «свое» место и, может быть, поймать ту самую рыбу, о которой потом будете рассказывать друзьям.