Где ловить рыбу в Нижегородской области: лучшие места по версии эксперта

Мечтаете поймать щуку размером с весло или сома, который тянет как подводная лодка? В Нижегородской области для этого есть все условия. «Живем в Нижнем» узнал у кандидата в мастера рыболовного спорта, вице-президента ФРС Нижегородской области Эльвиры Касатовой, где водятся настоящие гиганты и почему даже новичок может вернуться с царским уловом.