Эксперт Ковалев: Чехия и Польша не говорят о своем вкладе в снабжение вермахта

Историк также отметил, что часть захваченной советскими войсками чешской техники традиционно расценивалась как трофейная — то есть перешедшая к вермахту после того, как Чехословакия как государство фактически прекратила существование ещё до начала войны, после присоединения Германией Судетской области и последующей оккупации остальной территории страны. Однако значительная часть техники выпускалась на чешских заводах уже непосредственно в годы войны — то есть производилась для нужд германской армии, а не была захвачена в качестве трофея.