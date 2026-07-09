Эксперт Ковалев: Чехия и Польша не говорят о своем вкладе в снабжение вермахта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Чешские и польские журналисты прекратили общение с российскими учеными после разговора об экономическом участии Протектората Богемии и Моравии и польского Генерал-губернаторства в снабжении вермахта. Об этом ТАСС рассказал ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук, профессор Борис Ковалев, выступавший экспертом на процессе о признании блокады Ленинграда геноцидом советского народа.
«Когда я попытался перевести разговор на экономическое участие протектората Богемии и Моравии, мои чешские коллеги просто прервали со мной отношения на эту тему. Примерно так же ответили и польские журналисты: у вас, мол, одна точка зрения, у нас другая», — рассказал Ковалёв.
По словам историка, журналисты вышли на связь после того, как на пресс-конференции он рассказал, представители каких государств принимали участие в блокаде Ленинграда в рядах вермахта — в справке, которую он готовил по запросу прокуратуры, речь в первую очередь шла о Финляндии, Испании — стране, откуда была направлена «Голубая дивизия», — и странах Прибалтики.
Когда разговор коснулся вклада чешской промышленности, собеседники, по словам историка, прервали контакт, заявив о несогласии с такой трактовкой событий. По словам Ковалева, чешская обувная фабрика «Батя» в годы войны продолжала работать на территории Протектората Богемии и Моравии и поставляла продукцию германской армии.
Историк также отметил, что часть захваченной советскими войсками чешской техники традиционно расценивалась как трофейная — то есть перешедшая к вермахту после того, как Чехословакия как государство фактически прекратила существование ещё до начала войны, после присоединения Германией Судетской области и последующей оккупации остальной территории страны. Однако значительная часть техники выпускалась на чешских заводах уже непосредственно в годы войны — то есть производилась для нужд германской армии, а не была захвачена в качестве трофея.
Ковалев провел параллель с французскими виноделами, которые в годы войны продавали вино вермахту по рыночным ценам, не интересуясь тем, кто именно будет его пить.
В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд, рассматривая дело о признании фактов блокады, квалифицировал действия нацистской Германии и ее пособников как военное преступление, преступление против человечности и геноцид.