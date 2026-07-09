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Поиски двух грибников, пропавших под Хабаровском, прекращены

Мужчины 34 и 36 лет ушли в лесной массив возле села Осиновая Речка днём 6 июля и не вернулись.

В Хабаровском районе завершились поиски двух мужчин, которые пропали во время похода за грибами. Они самостоятельно вышли из леса в районе села Новотроицкое, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Мужчины 34 и 36 лет ушли в лесной массив возле села Осиновая Речка днём 6 июля и не вернулись. На следующий день спасатели получили запрос на помощь, после чего начались поисковые мероприятия.

Местность обследовали спасатели МЧС России, волонтёры отряда «Лига Спас» регионального отделения Национального центра помощи и сотрудник полиции. Группы проверяли лес, дороги, просеки линий электропередачи и прилегающие участки.

В итоге пропавшие смогли выбраться сами. Медицинская помощь мужчинам не понадобилась.

Всего за время поисков специалисты и добровольцы обследовали шесть квадратных километров лесного массива. После выхода грибников поисковые мероприятия в районе Осиновой Речки завершили.

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