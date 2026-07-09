Заповедник в Хабаровском крае защитили от пожаров только на бумаге

В Хабаровском крае приставы, которые должны были контролировать устройство минерализованных полос в заповеднике «Болоньский», закрыли исполнительное производство, даже не выехав на место. Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру такой подход не устроил, и после прокурорской проверки решение пришлось отменить.
История началась с того, что суд обязал ФГБУ «Заповедное Приамурье» провести на охраняемой территории противопожарные мероприятия: обновить почти девять с половиной километров старых минерализованных полос и проложить больше тринадцати километров новых. Это жизненно важная защита от огня для заповедных земель. Приставы получили документы, а затем просто вынесли постановление об окончании производства, не проверив, сделано ли хоть что-то в реальности.
Заместитель природоохранного прокурора лично выехал в заповедник и убедился: работы не выполнены. Ни один из заявленных участков не готов, полосы не проложены и не обновлены. В пожароопасный сезон, особенно с учётом неблагоприятной обстановки в Амурском районе, такое бездействие создаёт прямую угрозу: огонь со смежных лесных участков может беспрепятственно перекинуться на заповедную территорию.
Прокуратура опротестовала незаконное постановление приставов, и оно было отменено. Теперь исполнительное производство возобновлено, а выполнение судебного решения остаётся на контроле надзорного ведомства.