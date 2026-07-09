Заповедник в Хабаровском крае защитили от пожаров только на бумаге

История началась с того, что суд обязал ФГБУ «Заповедное Приамурье» провести на охраняемой территории противопожарные мероприятия: обновить почти девять с половиной километров старых минерализованных полос и проложить больше тринадцати километров новых. Это жизненно важная защита от огня для заповедных земель. Приставы получили документы, а затем просто вынесли постановление об окончании производства, не проверив, сделано ли хоть что-то в реальности.