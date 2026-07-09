Продолжается подключение потребителей после гидравлических испытаний

По информации ООО «Ростовские тепловые сети», после завершения гидравлических испытаний от районной котельной № 3 выполнено заполнение теплотрассы, и ресурс подается до границ балансовой принадлежности потребителей в Северном жилом массиве по следующим адресам:
пр-кт Королева, 9, 9/1, 9 В, 11, 11/1, 11/3, 13, 13а, 15, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 17/1,17/2, 17/3, 17/4, 17а, 17б, 17в;
ул. Добровольского, 32, 34, 34/1, 34/2, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 36/4 (д/с № 49), 38, 40, 40а, 40/1, 42, 42/1;
ул. Орбитальная, 13−27, 20, 22, 22/1, 24, 26, 26/1 (школа № 98), 30, 30/1, 32, 32/1, 34, 36, 78, 78/1 (д/с № 314), 78/2, 80, 82, 82/1, 84, 86, 86/1 (д/с № 42), 88/1, 88/2. 90;
пр-кт Космонавтов, 10/1, 10/2, 12/1, 14/1, 14/2, 14/15, 15, 17, 19, 21, 37, 39, 41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41а, 41б, 43/1, 43/2;
ул. Венеры, 21,23,23/2;
ул. Пацаева, 16/1, 18, 20а, 20б, 22;
ул. Творческая, 5, 7, 9.
После устранения дополнительных дефектов на тепловых сетях выполнено заполнение теплотрассы и ресурс подается до границ балансовой принадлежности домов по следующим адресам:
пр-кт Коммунистический, 42/4, 46/2, 48/4, 48/5;
пр-кт Стачки, 233, 235, 235/1, 235/2, 235/3, 237.
Информация о необходимости подключения домов потребителей передана в управляющие организации. Напоминаем, в случае отсутствия горячей воды после завершения ремонтных работ, необходимо обращаться в свою управляющую компанию.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.