Новости Красноярского края 9 июля: признание убийцы дочери, бензин, паводок

Подъем уровня реки спровоцировал подтопление частных дворов, местным жителям потребовалась экстренная помощь. Ночью спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда использовали лодки для эвакуации двух женщин и ребенка. Утром спасательная операция продолжилась — из опасной зоны вывезли еще одного мужчину. Стихия затронула и сам Красноярск. На улице Эвенкийской вода зашла в частный жилой дом, расположенный прямо на берегу Качи. Утром краевые спасатели успешно эвакуировали оттуда 77-летнего пенсионера и передали его родственникам. Ситуация находится на особом контроле региональных и местных властей, мониторинг уровня воды ведется непрерывно.