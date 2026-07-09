Новости Красноярского края 9 июля: признание убийцы дочери, бензин, паводок

Четверг, 9 июля, потряс жителей региона страшными подробностями расследования убийства в Ачинске. На фоне шокирующих криминальных новостей край продолжает бороться с природными катаклизмами: разбушевавшаяся река топит пригороды краевой столицы, а северный ветер принес в город плотный смог от лесных пожаров. Топливный рынок при этом держится стабильно, хотя разрыв в ценниках заставляет водителей тщательно выбирать заправки. Главные события дня собраны в специальном обзоре «АиФ-Красноярск».
Мать найденной мертвой 5-летней девочки в Ачинске призналась в ее убийстве: что известно.
Правоохранители задержали 32-летнюю Екатерину Н., которую подозревают в жестокой расправе над собственной пятилетней дочерью.
Трагедия произошла 27 июня. Подозреваемая вывела ребенка из дома под предлогом похода в магазин, однако вместо этого направилась к железнодорожным путям на окраине Ачинска. В безлюдном месте женщина задушила дочь, бросила тело в густой растительности на насыпи и пустилась в бега. Она передвигалась автостопом, проехав Красноярск, Томск и Новосибирск. Тело убитого ребенка поисковики обнаружили лишь 5 июля.
Вычислить местоположение фигурантки в центре Новосибирска помог программный комплекс с видеоаналитикой. Задержание стало возможным благодаря слаженной работе следователей краевого управления СК, криминалистов по Сибирскому федеральному округу и оперативников полиции.
Сегодня женщину доставили обратно в Красноярский край. На допросе она признала вину, назвав мотивом преступления личную неприязнь к супругу. Фигурантке готовятся предъявить официальное обвинение в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следствие намерено ходатайствовать о заключении подозреваемой под стражу. Впереди женщину ждет обязательная судебно-психиатрическая экспертиза.
Подтопления под Красноярском 9 июля: разлив Качи и ночная эвакуация.
Разбушевавшаяся после ливней река Кача продолжает захватывать новые территории. Вчера вода затопила участки в СНТ Дрокино, Логового и Творогово, а затем добралась до поселка Солонцы.
Подъем уровня реки спровоцировал подтопление частных дворов, местным жителям потребовалась экстренная помощь. Ночью спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда использовали лодки для эвакуации двух женщин и ребенка. Утром спасательная операция продолжилась — из опасной зоны вывезли еще одного мужчину. Стихия затронула и сам Красноярск. На улице Эвенкийской вода зашла в частный жилой дом, расположенный прямо на берегу Качи. Утром краевые спасатели успешно эвакуировали оттуда 77-летнего пенсионера и передали его родственникам. Ситуация находится на особом контроле региональных и местных властей, мониторинг уровня воды ведется непрерывно.
Лесные пожары и смог в Красноярске 9 июля: причины задымления.
Минувшим днем жителей Красноярска встревожил плотный дым и стойкий запах гари на улицах. Ситуацию оперативно прояснил министр экологии края Владимир Часовитин. По данным Среднесибирского УГМС, причиной задымления стали погодные условия. Северный ветер пригнал в краевую столицу дым от очагов, действующих в северных лесах. Космические снимки подтверждают: к местному смогу примешался шлейф с северо-востока Томской области, который воздушные массы также стянули в сторону Красноярска. Синоптики прогнозируют скорую смену направления ветра, благодаря чему дым начнет рассеиваться.
Специалисты Минэкологии и Роспотребнадзора усилили мониторинг качества воздуха. Передвижные лаборатории и стационарные посты круглосуточно дежурят в задымленных населенных пунктах.
В тайге тем временем работают около 1500 человек — бойцы Лесопожарного центра, федеральной Авиалесоохраны и профессиональные команды из девяти регионов. Угроза населенным пунктам полностью исключена. На 9 июля в крае действует 149 пожаров на площади 115,9 тысячи гектаров. Еще 18 очагов успешно локализованы, 6 возгораний спасатели полностью ликвидировали.
Что с бензином в Красноярском крае 9 июля: цены на АЗС.
Топливный рынок региона продолжает удивлять водителей серьезным разрывом в стоимости горючего. Крупные федеральные сети уверенно удерживают нижнюю ценовую планку: заправиться АИ-92 на таких станциях можно в диапазоне 62,95−72,90 рубля. Цена популярного АИ-95 составляет 66,95−77,90 рубля, а дизельное топливо обходится автовладельцам в 82,90−95,90 рубля.
Частные и независимые региональные станции выставили куда более жесткие ценники. Стоимость литра АИ-92 здесь стартует от 75,50 рубля. За АИ-95 владельцы сетей просят 79,50 рубля, премиальный АИ-98 достигает 94,50 рубля. Дизель на таких АЗС оценивают минимум в 88,10 рубля.
Губернатор Михаил Котюков держит ситуацию под контролем, расставив четкие приоритеты: горючее в первую очередь направляется на нужды северного завоза, уборочной кампании, тушения тайги и работы социальных объектов. Минпромторг ежедневно мониторит запасы на нефтебазах. Власти подтверждают, что вводить общекраевые лимиты на продажу бензина никто не планирует. Владельцы заправок сами регулируют отпуск топлива для защиты от ажиотажного спроса, однако любые попытки искусственных спекуляций будут жестко пресекаться правительством.