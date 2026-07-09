МИД осудило назначение Ованнисяна: в РФ напомнили о его скандальных заявлениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что назначение бывшего пресс-секретаря Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна главой Национального оборонного исследовательского университета свидетельствует о намерении Еревана встроиться в опасную тенденцию по переписыванию истории Второй мировой войны.
Дипломат в разговоре с журналистами напомнила о провокационных высказываниях Ованнисяна в эфире армянского телевидения 9 мая 2025 года, когда он фактически выразил сожаление о поражении вермахта в Сталинградской битве и утверждал, что разгром нацистской Германии помешал планам Гитлера по созданию так называемой «Великой Армении».
Захарова подчеркнула, что на Западе активно оправдывают пособников нацистов, выдавая их участие в преступлениях вермахта за национально-освободительную борьбу. По словам дипломата, цель этой линии — разрыв общей исторической памяти народов бывшего СССР и вымарывание правды об их решающей роли в победе над нацизмом.
«С нашей точки зрения, это прямое предательство памяти о подвиге армянского народа, чьи славные сыны и дочери внесли большой вклад в нашу общую Победу», — сказала дипломат.
Ранее в МИД России уже обращали внимание на скандальные высказывания Ованнисяна. Слова вызвали резкую критику со стороны Москвы. Посол России в Ереване Сергей Копыркин в письме, направленном Ованнисяну, назвал его заявления кощунственными и оправдывающими агрессию нацистской Германии. Дипломат подчеркнул, что подобные высказывания оскорбительны для памяти советских воинов, включая армян, внесших большой вклад в победу над фашизмом.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев недавно заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв связей с Россией. Он отметил, что армянский премьер пытается укрепить свой авторитет на Западе и его не смущает, что при этом он рискует отношениями с Москвой.