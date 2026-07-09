МИД осудило назначение Ованнисяна: в РФ напомнили о его скандальных заявлениях

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев недавно заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян взял курс на разрыв связей с Россией. Он отметил, что армянский премьер пытается укрепить свой авторитет на Западе и его не смущает, что при этом он рискует отношениями с Москвой.