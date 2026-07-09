В Миассе на две недели закроется роддом

В Миассе с 13 по 27 июля закроют роддом. Об этом предупредили в Горбольнице № 2.
Рожениц прекратят принимать с 8:00 13 июля, чтобы провести так называемую мойку — ежегодную процедуру глобальной дезинфекции.
Большую часть рожениц на время санитарных работ планируют направлять на плановую госпитализацию в Областной перинатальный центр. Но если роды начнутся экстренно или у беременной возникнут проблемы со здоровьем, женщине советуют вызвать скорую помощь и ехать в роддом Златоуста.
Женщин, у которых младенцы появятся на свет в миасском роддоме перед самым началом «мойки», обещают оставить в больнице, несмотря на генеральную уборку. Их выпишут только после того, как врачи убедятся, что с мамами и новорожденными все в порядке.