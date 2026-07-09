Стрельбу из-за рыбы открыли у поселка Гатка — в деле разбирается полиция

В Советско-Гаванском районе, неподалеку от поселка Гатка, произошел конфликт между местными жителями и людьми, которые представились сотрудниками рыбоохраны. Эти люди потребовали открыть багажник машины — по их словам, из-за подозрения, что там находится незаконно добытая рыба. Владельцы авто заявили, что рыба (около 20 штук) была ими куплена, и отказались выполнять требование. Когда девушка за рулем попыталась уехать, один из оппонентов открыл стрельбу по колесам. В свою очередь, ОМВД по Советско-Гаванскому району сообщило, что к ним поступила информация о повреждении автомобиля недалеко от места ловли лососевых видов рыб вблизи поселка Гатка. «На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. Установлены и опрошены участники конфликта. В ближайшее время собранные в ходе проверки материалы будут направлены по подследственности для принятия решения в соответствии с законодательством», — прокомментировали в ОМВД России по Советско-Гаванскому району. Являются ли стрелявшие сотрудниками рыбоохраны, в сообщении МВД не уточняется. gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/рыба2.mp4