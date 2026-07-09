Мужчину поймали с наркотиками из-за обращения в больницу в Ванинском районе

В июне этого года в отделение по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ванинскому району поступило заявление о том, что у одного из пациентов центральной районной больницы нашли наркотики. В ходе проверки полицейские обнаружили в куртке 45-летнего мужчины сверток со смесью табака и масла каннабиса весом 5,5 г. Подозреваемый рассказал, что приехал в Ванинский район на заработки. В начале лета он сорвал куст конопли в лесу и изготовил из него наркотик для личного употребления. Возбуждено уголовное дело, с подозреваемого взяли подписку о невыезде. Наркотики изъяты и будут уничтожены по решению суда.