Пенсии по старости будут выплачивать по-новому

Страховую пенсию по старости теперь будут назначать автоматически, без личного заявления, — на основе данных индивидуального лицевого счета и сведений из государственных информационных систем. Кроме того, теперь для подтверждения факта назначения пенсии в электронном виде можно будет использовать QR-код. Это следует из новых правил обращения за пенсией, которые утвердил Минтруд. Приказ опубликован 6 июля на официальном портале правовой информации, а большинство изменений вступят в силу уже через 10 дней. Подробности сообщает «Парламентская газета» (18+).