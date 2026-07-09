Пенсии по старости будут выплачивать по-новому

Страховую пенсию по старости теперь будут назначать автоматически, без личного заявления, — на основе данных индивидуального лицевого счета и сведений из государственных информационных систем. Кроме того, теперь для подтверждения факта назначения пенсии в электронном виде можно будет использовать QR-код. Это следует из новых правил обращения за пенсией, которые утвердил Минтруд. Приказ опубликован 6 июля на официальном портале правовой информации, а большинство изменений вступят в силу уже через 10 дней. Подробности сообщает «Парламентская газета» (18+).
Упростить жизнь получателям.
Главное новшество — переход на проактивный режим. Людям больше не придется самостоятельно собирать справки о стаже и заработке: Социальный фонд (СФР) запросит их через Единую цифровую платформу. Дополнительные бумаги понадобятся лишь в том случае, если каких-то данных не окажется в госбазах. Если же вся информация уже есть в системе, для оформления пенсии гражданину потребуются только паспорт и СНИЛС.
Пенсию по инвалидности тоже назначат автоматически, как только в СФР поступят соответствующие сведения. А выплаты по случаю потери кормильца детям до 18 лет оформят на основе данных о смерти кормильца и рождении ребенка из единого регистра.
В приказе речь идет о документах, подтверждающих личность, возраст, место жительства и гражданство. Для большинства это обычный паспорт, который полностью закрывает все требования. Отдельные справки из ЗАГСа или МВД больше не нужны, отметил в беседе с «Парламентской газетой» депутат Госдумы Алексей Говырин.
«Слово “паспорт” в приказе сознательно опускается, поскольку формулировка должна охватывать и другие жизненные ситуации. У ребенка младше 14 лет, если речь идет о пенсии, например, по инвалидности, роль удостоверения играет свидетельство о рождении, у военнослужащего — служебное удостоверение личности, а у иностранца — вид на жительство», — пояснил парламентарий.
По его словам, главная цель нововведений — сделать оформление пенсий максимально простым и удобным, перейти на проактивный режим и сократить сроки рассмотрения заявлений за счет электронного взаимодействия ведомств.
Перерасчет — автоматически.
Приказ также расширяет возможность подачи заявлений в электронной форме через «Госуслуги». Уведомления о приеме заявлений теперь будут приходить в личный кабинет на едином портале. Еще одно новшество — для подтверждения факта назначения пенсии в электронном виде можно будет использовать QR-код.
Сроки рассмотрения тоже оптимизированы. Стандартное заявление о назначении пенсии рассмотрят не позднее чем через 10 рабочих дней. А если все нужные документы уже есть в распоряжении Соцфонда — через пять рабочих дней. Столько же отводится на рассмотрение заявлений о перерасчете.
Кроме того, вводится автоматический перерасчет пенсии без подачи заявлений в следующих случаях:
при достижении возраста 80 лет, при установлении группы инвалидности, при рождении ребенка, при появлении стажа работы в районах Крайнего Севера, при прекращении трудовой деятельности.
Новые правила отменяют необходимость подавать заявление на назначение накопительной пенсии в ряде случаев. Упрощается переход с одного вида пенсии на другой, а список документов, которые гражданин должен принести лично, существенно сокращен.
При этом в приказе четко прописали, как действовать в спорных ситуациях. Срок рассмотрения заявления могут приостановить для проверки документов, но не более чем на три месяца. О принятом решении Соцфонд обязан уведомить гражданина в течение трех рабочих дней. Если же в назначении пенсии откажут, это должны сделать в течение пяти дней с обязательным указанием причин и порядка обжалования.
В документе также детально прописан порядок камеральных и выездных проверок. Если в ходе них выявят недостоверные сведения, материалы передадут в правоохранительные органы.
Сам приказ вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, но некоторые нормы начнут действовать только с 1 января 2027 года.