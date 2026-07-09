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В Ставрополье после атаки БПЛА начался пожар на промышленном объекте

Российские военные отражают атаку беспилотных летательных аппаратов украинских войск в Ставропольском крае, проинформировал Владимир Владимиров.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Ставропольском крае, проинформировал Владимир Владимиров.

Он уточнил, что зафиксировано «возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа».

«В результате налёта произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. Работают пожарные. По предварительной информации, пострадавших нет. Угрозы жизни и здоровью людей нет, нет и рисков распространения огня на жилые дома», — написал Владимиров в своём канале в мессенджере «Макс».

Кроме того, по словам губернатора, обломки беспилотников украинских войск упали в Ставрополе.

«Атаку вражеских беспилотников отражают в окрестностях Ставрополя. Зафиксировано падение обломков в районе улицы Коломийцева в краевом центре. По оперативным данным, разрушений и пострадавших нет, на месте работают экстренные службы», — говорится в публикации.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.

Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.

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