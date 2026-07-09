В Хабаровском крае проходит чемпионат по летним видам спорта народов Приамурья

В селе Воронежское-2 Хабаровского края проходит чемпионат и первенство региона по летним национальным видам спорта народов Приамурья. Сегодня на площадке спортивного комплекса «Юность» пройдут борьба на поясах и соревнования по бегу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
За медали приехали побороться юноши и девушки 13−15 лет, а также взрослые спортсмены из Хабаровского, Николаевского, Комсомольского, Нанайского, Амурского районов, района имени Лазо и Солнечного округа.
Всего для команд из семи районов региона приготовили состязания в десяти дисциплинах. В их числе гребля на народных лодках и оморочках, стрельба из национального лука, тройной прыжок «Томян», прыжок с шестом в длину. Помимо прочего, спортсмены приняли участие в метании тяжести, перетягивании каната, игре «Чакпан» и национальном многоборье.
— Эти состязания — живые традиции предков. В этом году соперничество серьезное, много команд, пока у нас явный лидер — Нанайский район. А за второе, третье, четвертое места три команды борются. Я первый раз в этом году привез свою детскую команду, поэтому задача — посмотреть, поучаствовать, набраться опыта, приехать в Николаевский район и продолжать уже на месте развивать национальные виды спорта, — рассказал тренер команды Николаевского района, участник чемпионата Хабаровского края Роман Федоров.
Завтра станут известны результаты соревнований, посвященных Году спорта и Году единства народов России. Победителей назовут как в личном, так и в командном зачете. В пятницу состоится торжественное закрытие.