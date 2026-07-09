В Хабаровском крае проходит чемпионат по летним видам спорта народов Приамурья

— Эти состязания — живые традиции предков. В этом году соперничество серьезное, много команд, пока у нас явный лидер — Нанайский район. А за второе, третье, четвертое места три команды борются. Я первый раз в этом году привез свою детскую команду, поэтому задача — посмотреть, поучаствовать, набраться опыта, приехать в Николаевский район и продолжать уже на месте развивать национальные виды спорта, — рассказал тренер команды Николаевского района, участник чемпионата Хабаровского края Роман Федоров.