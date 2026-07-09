Александру Глискову вновь просят продлить домашний арест

Следствие просит продлить срок домашнего ареста красноярского политика и адвоката Александра Глискова еще на два месяца. Об этом сообщили в соцсетях его соратники.
Напомним, в феврале краевой суд, возвращая громкое дело Глискова о взяточничестве на доследование, установил срок домашнего ареста в три месяца. Затем по ходатайству следователя Центральный суд продлил эту меру пресечения на два месяца. Адвокаты попытались оспорить это решение, но получили отказ и Глискова оставили под домашним арестом до 13 июля.
Сейчас следователь вновь просит продлить срок — до 14 сентября. Судебное заседание, на котором будет рассматриваться ходатайство, состоится 10 июля в Центральном суде в 9:00.
Напомним, Александра Глискова задержали в Красноярске 1 ноября 2023 года по подозрению в коррупционном преступлении. Следствие полагало, что в 2017 году он, будучи депутатом ЗС и используя свои должностные полномочия, получил 1 млн рублей за прекращение критики «КрайДЭО», занимавшейся дорожным ремонтом. Сам Глисков всё отрицал и называл свое дело политическим. В октябре 2024 года Центральный районный суд признал его виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ и приговорил к 10 годам колонии строгого режима. В феврале 2026 года краевой суд отменил приговор и вернул дело прокурору, а Глискова освободили из-под стражи, применив к нему меру пресечения в виде домашнего ареста.
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