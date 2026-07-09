Планы по развитию транспорта в Хабаровском крае реализуются до 2027 года

Власти Хабаровского края обозначили ключевые направления модернизации транспортной системы региона. До конца года в автопарки поступит 40 новых автобусов: 12 из них выйдут на городские маршруты, 14 будут обслуживать региональные рейсы благодаря губернаторской субсидии. Кроме того, транспортные компании с начала года закупили 19 автобусов за собственные средства, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.