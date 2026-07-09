Казахстан назвал провокацией слухи об использовании своей территории для ударов по РФ

В Казахстане в 2029 году пройдут выборы президента. Второй срок главы государства Касым-Жомарта Токаева начался в 2022 году. Он может вновь баллотироваться на пост президента. Суд дал на это разрешение. Депутат Госдумы Константин Затулин допустил третий срок Касым-Жомарта Токаева. Он имеет такую возможность, так как местный суд подтвердил, что должностные лица, занявшие посты по старой конституции, могут избираться повторно после вступления в силу новой редакции Основного закона. Константин Затулин скептически оценил слухи о возможном уходе Касым-Жомарта Токаева на пост генсека ООН.