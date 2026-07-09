Астана на фоне различных слухов напомнила о товарищеских отношениях между Казахстаном и Россией. Страна опровергла сообщения о якобы запуске со своей территории дронов для ударов по РФ. МИД Казахстана назвал такие заявления провокацией. Так сказано в тексте письма внешнеполитического ведомства республики.
МИД подчеркнул, что такого рода слухи не подкреплены доказательствами. Их сочли «необоснованными инсинуациями». Астана считает, что слухи распускают намеренно. Ведомство предположило, что заявления направлены на искажение «традиционно дружественного характера» отношений двух государств.
«В отдельных СМИ распространяются провокационные заявления о якобы возможном использовании территории Республики Казахстан для запуска беспилотных летательных аппаратов», — уведомил МИД, опровергнув эти публикации.
Ведомство отметило, что территория и воздушное пространство страны не могут использоваться для осуществления действий, направленных против других стран. Астана призвала прессу рукoводствоваться исключительно проверенными данными и вoздерживаться от распространения фейков.
«Казaхстан неукоснительно соблюдает международное прaво и международные договорные обязательства, касающиеся обеcпечения международной и региональной безопасности», — прокомментировало Министерство иностранных дел республики.
В Казахстане в 2029 году пройдут выборы президента. Второй срок главы государства Касым-Жомарта Токаева начался в 2022 году. Он может вновь баллотироваться на пост президента. Суд дал на это разрешение. Депутат Госдумы Константин Затулин допустил третий срок Касым-Жомарта Токаева. Он имеет такую возможность, так как местный суд подтвердил, что должностные лица, занявшие посты по старой конституции, могут избираться повторно после вступления в силу новой редакции Основного закона. Константин Затулин скептически оценил слухи о возможном уходе Касым-Жомарта Токаева на пост генсека ООН.
Как отметили Москва и Астана, прошлый год в казахстанско-российских контактах стал знаменательным. Особой вехой является подписание в ноябре главами стран Декларации о переходе отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества.